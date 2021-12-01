"Житомиргаз" пропонує комплексну послугу заміни газових котлів

АТ "Житомиргаз" у 2021 році запропонувало нову послугу - продаж газового обладнання. Нові зразки опалювальної техніки мають показники енергоефективності у порівнянні з котлами 10-15 річної давнини.

"На початку 2021 року компанія надає нову послугу - індивідуальний підбір газового обладнання під потреби клієнта. Всього споживачами природного газу було придбано 181 котел. І зі стартом опалювального сезону власники нової техніки вже мали нагоду оцінити її переваги, адже заміна старого обладнання на нове, з новими комплектуючими, призводить до економії. Коефіцієнт корисної дії (ККД) старих котлів набагато нижчий, тому що їхні основні теплообмінники виготовляли зі сталі або чавуну, а в сучасних вони виготовлені з нержавіючої сталі або міді", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що завдяки впровадженню виробниками новітніх технологій, котли стають економнішими. Так, у вересні market.104.ua вивело на ринок власний котел 104.ua Model T, який дозволяє заощаджувати до 40% газу в опалювальний період.

Він має енергоефективну систему теплообмінників. Ця модель призначена для опалення і нагріву води в квартирах і приватних будинках і її ККД дорівнює 92%. До того ж котел - безпечний, адже викид продуктів згоряння природного газу виводиться турбіною назовні, за межі помешкання.

Енергоефективне газове обладнання легко обрати онлайн на сайті market.104.ua . На ньому наявний широкий вибір сучасної та енергоефективної техніки, вичерпним описом та характеристикою. А якщо ще залишаться запитання – Вас проконсультує менеджер за номером 0 800 304 104. Там же можна замовити послугу "Передзвонити мені".