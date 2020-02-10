"Житомиргаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку на 35% меньше

Это стало возможным благодаря внедрению НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа
В течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства Житомирской области, использующих газ для отопления домов, будут платить на 35% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты АО "Житомиргаз", сообщает пресс-служба.
"Согласно расчетам компании, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Их платежи за доставку газа уменьшатся на 35%. Например, домохозяйство в Житомирской области, которое потребляет 1600 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 458 вместо 720 гривен", - говорится в сообщении.
|
|
январь
|
февраль
|
март
|
|
Потребление*, куб. м
|
314
|
281
|
294
|
1 кв. 2019 года, грн
|
254,3
|
227,6
|
238,1
|
720,1
|
1 кв. 2020 года, грн
|
152,95
|
152,95
|
152,95
|
458,85
По словам пресс-службы, сейчас в Житомирской области 55,5 тыс. потребителей с автономным отоплением. Это 15,2% от общего количества абонентов.
"24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Произошло окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан ни к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили квитанции на оплату доставки газа", - говорится в сообщении.