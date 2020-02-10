"Житомиргаз": споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку на 35% менше

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства Житомирської області, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 35% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Про це свідчать розрахунки АТ "Житомиргаз", повідомляє прес-служба.

"Згідно розрахунків компанії, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу зменшаться на 35%. Наприклад, домогосподарство в Житомирській області, яке споживає 1600 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 458 замість 720 гривень", - йдеться у повідомленні.

січень лютий березень Споживання*, куб м 314 281 294 1 кв. 2019 року, грн 254,3 227,6 238,1 720,1 1 кв. 2020 року, грн 152,95 152,95 152,95 458,85

*дані НКРЕКП

За словами прес-служби, наразі у Житомирській області 55,5 тис. споживачів з автономним опаленням. Це 15,2% від загальної кількості абонентів.

"24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тепер споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору. В січні 2020 року споживачі газу отримали квитанції на оплату доставки газу", - йдеться у повідомленні.