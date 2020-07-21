"Житомиргаз": финансирование работ по безопасности сетей остается недостаточным

В действующем тарифе на распределение газа для АО "Житомиргаз" на безопасность сетей заложено в 10 раз меньше средств, чем необходимо. На 1 км газопровода предусмотрено 623 гривны в год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на июль 2020 года АО "Житомиргаз" эксплуатирует 800 км газопроводов, которые исчерпали амортизационный период эксплуатации. Для модернизации газораспределительной системы области необходимо 90-100 млн гривен в год в течение пяти лет. Сейчас объем инвестиций АО "Житомиргаз" составляет только 8,5 млн гривен. Этого хватает только на частичную замену и капитальный ремонт участков газовых сетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество сооружений и сетей, которые приходят в негодное состояние из-за своего старения с каждым годом только увеличивается. По словам пресс-службы, из-за недостатка финансирования компания не имеет возможности проводить своевременное восстановление и ремонт, замену оборудования в соответствии с рекомендованными сроками эксплуатации, которое сегодня работает на системах газоснабжения.

"При сегодняшних объемах распределения газа, мощность систем газоснабжения в Житомирской области задействована только на 26%, что требует решений по оптимизации (редизайна) систем газоснабжения, – говорит технический директор АО "Житомиргаз" Сергей Колесник. - Это улучшит качество доставки газа и удешевит эксплуатацию системы для потребителя".

В пресс-службе отметили, что предельный срок эксплуатации газорегуляторного оборудования и станций катодной защиты составляет - 18 лет. В настоящее время в эксплуатации более 25 лет находится 323 ГРП (56%), 493 ШРП (28%) и 583 (48%) средства электрохимзащиты.

"Объем капитальных инвестиций беспрекословно должно быть увеличено минимум в 5-6 раз, чем компания получает сегодня. Это позволит в будущем выйти на плановые работы по ежегодной замене газовых сетей и сооружений, пришедших в негодность согласно сроков эксплуатации и Актов оценки технического состояния", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что с начала года бригады аварийно-диспетчерской службы АО "Житомиргаз" совершили более 9700 выездов на вызовы потребителей.

"Ежедневно диспетчерские службы получают около 50 звонков. По статистике значительная часть вызовов пов'связана с подозрением утечки газа на внутридомовых сетях. 26 аварийных бригад круглосуточно работают для обеспечения бесперебойной и безопасной доставки природного газа потребителям Житомирской области, оперативно локализуют аварийные ситуации, устраняют утечки газа", - говорится в сообщении.