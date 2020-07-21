"Житомиргаз": фінансування робіт з безпеки мереж залишається недостатнім

В діючому тарифі на розподіл газу для АТ "Житомиргаз" на безпеку мереж закладено в 10 разів менше коштів, ніж необхідно. На 1 км газопроводу передбачено 623 гривні в рік.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на липень 2020 року АТ "Житомиргаз" експлуатує 800 км газопроводів, які вичерпали амортизаційний період експлуатації. Для модернізації газорозподільної системи області необхідно 90-100 млн гривень на рік впродовж п’яти років. Зараз обсяг інвестицій АТ "Житомиргаз" складає тільки 8,5 млн гривень. Цього вистачає тільки на часткову заміну та капітальний ремонт ділянок газових мереж", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість споруд і мереж, які приходять в непридатний стан через своє старіння з кожним роком тільки збільшується. За словами прес-служби, через нестачу фінансування компанія не має змоги проводити вчасне відновлення та ремонт, заміну обладнання у відповідності з рекомендованими термінами експлуатації, яке сьогодні працює на системах газопостачання.

"При сьогоднішніх обсягах розподілу газу, потужність систем газопостачання у Житомирській області задіяна тільки на 26%, що потребує рішень по оптимізації (редизайну) систем газопостачання, – говорить технічний директор АТ "Житомиргаз" Сергій Колесник. - Це покращить якість доставки газу і здешевить експлуатацію системи для споживача".

У прес-службі зазначили, що граничний термін експлуатації газорегуляторного обладнання та станцій катодного захисту становить - 18 років. На даний час в експлуатації більше 25 років знаходиться 323 ГРП (56%), 493 ШРП (28%) та 583 (48%) засоби електрохімзахисту.

"Обсяг капітальних інвестицій беззаперечно має бути збільшено мінімум в 5-6 разів, ніж компанія отримує сьогодні. Це дасть змогу в майбутньому вийти на планові роботи по щорічній заміні газових мереж та споруд, які прийшли в непридатність згідно термінів експлуатації та Актів оцінки технічного стану", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що з початку року бригади аварійно-диспетчерської служби АТ "Житомиргаз" здійснили понад 9700 виїздів на виклики споживачів.

"Щодня диспетчерські служби отримують близько 50 дзвінків. За статистикою значна частина викликів пов'язана з підозрою витоку газу на внутрішньобудинкових мережах. 26 аварійних бригад цілодобово працюють для забезпечення безперебійної та безпечної доставки природного газу споживачам Житомирщини, оперативно локалізують аварійні ситуації, усувають витоки газу", - йдеться у повідомленні.