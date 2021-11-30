В Житомире и Запорожье за средства KfW комплексно модернизируют школы и детсады, - Чернышов

Финансирование предоставляется в сумме 25,5 млн евро в форме кредита и 1 млн евро в форме гранта.

Финансирование предоставляется в сумме 25,5 млн евро в форме кредита и 1 млн евро в форме гранта. Благодаря программе будет проведена комплексная термомодернизация в 80 школах и детских садах в Житомире и Запорожье.

"Подписание соглашения с KfW - это еще один, очередной шаг к энергонезависимости Украины. Помощь наших немецких партнеров позволит в будущем сократить расходы местных бюджетов, в частности, Запорожья и Житомира. И самое главное - уменьшит выбросы в атмосферу CO2 и таким образом станет вкладом в достижении климатических целей. На 2022 год в рамках государственных программ запланирована термомодернизация значительного количества зданий во всех регионах Украины", - отметил Алексей Чернышов.

Со своей стороны региональный уполномоченный Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Фолькер Эль и глава Представительства KfW в Украине Курт Штрассер отметили, что сотрудничество двух стран является плодотворным и подписаемое Соглашение дает дополнительные возможности для усиления взаимодействия Украины и Германии.

"Правительство ФРГ систематически поддерживает Украину на пути реформы децентрализации и соответствующего усиления местного самоуправления. Также Германия последовательно продвигает подход к управлению муниципальной инфраструктурой, сосредоточенный на устойчивости и энергоэффективности. Немецкая сторона довольна возможностью внести вклад в получение Украиной экологических, экономических и социальных преимуществ от проекта KfW "Энергоэффективность в общинах". Мы отмечаем и благодарны украинской стороне за продемонстрированную мотивацию, особенно Министерству развития общин и территорий Украины, и желаем участникам проекта планомерного и удачного внедрения!" - подчеркнул Фолькер Эль.

По словам Штрассера, как учреждение, занимающееся финансированием развития, банк KfW имеет существенный и разнообразный опыт в сфере развития городской инфраструктуры, как в Германии, так и во многих других странах по всему миру.

"Поэтому мы стремимся поделиться нашими ресурсами и экспертизой с украинскими муниципалитетами. Выражаем благодарность командам Минрегиона и Минфина, а также коллегам в городах-партнерах, за профессиональный и конструктивный подход и с нетерпением ждем внедрения этого интересного и чрезвычайно актуального проекта", - сказал он.

Соглашение предусматривает предоставление муниципалитетам двух городов долгосрочных кредитов на льготных условиях.