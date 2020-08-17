В Житомире задержали боевика ИГИЛ

Украинские правоохранители задержали в Житомире члена террористической организации "Исламское государство". Он находился в розыске по линии Интерпола.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Сообщается, что выходец из одной из стран Центральной Азии прибыл в Украину, чтобы скрыться от следствия. Находясь в Житомире, он пытался легализоваться через получение вида на жительство.

Сейчас к задержанному судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с привлечением Национальной полиции и прокуратуры Житомирской области.

Фото: задержание члена Исламского государства (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности ведет расследование 11 уголовных производств против 9 боевиков ИГИЛ в Украине.

В мае РБК-Украина в материале "База отдыха: почему боевики ИГИЛ оседают в Украине" писало об актуальной ситуации с членами этой организации в нашей стране.