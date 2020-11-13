В Житомире не ввели карантин выходного дня

Фото: Сергей Сухомлин (facebook.com wnisef)

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что городская власть не приняла решение о введении карантина выходного дня в городе. Он считает, что новые ограничения никак не повлияют на ситуацию с коронавирусом.

Об этом Сергей Сухомлин сообщил на своей странице в Facebook.

"У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи", - написал он.

По словам Сухомлина, введение карантина выходного дня не является эффективным решением.

"При таком количестве больных, 2 дня локдауна на ситуацию не повлияют. Это подтверждают вирусологи и эпидемиологи", - написал городской глава.

Напомним, Кабинет министров утвердил введение карантина выходного дня. Уже в ближайшие выходные и в течение минимум трех недель будут действовать новые ограничения.

Однако ранее сообщалось, что Львов, Ровно, Черкассы отказываются вводить карантин выходного дня.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства.