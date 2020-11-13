У Житомирі не запровадили карантин вихідного дня

Фото: Сергій Сухомлин (facebook.com wnisef)

Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що міська влада не прийняла рішення по впровадженню карантину вихідного дня в місті. Він вважає, що нові обмеження ніяк не вплинуть на ситуацію з коронавірусом.

Про це Сергій Сухомлин повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли. Додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім’ї", - написав він.

За словами Сухомлина, впровадження карантину вихідного дня не є ефективним рішенням.

"При такій кількості хворих, 2 дні локдауну на ситуацію не вплинуть. Це підтверджують вірусологи та епідеміологи", - написав міський голова.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів будуть діяти нові обмеження.

Однак раніше повідомлялось, що Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.