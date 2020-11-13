У Житомирі не запровадили карантин вихідного дня

Мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що міська влада не прийняла рішення по впровадженню карантину вихідного дня в місті. Він вважає, що нові обмеження ніяк не вплинуть на ситуацію з коронавірусом.
Про це Сергій Сухомлин повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли. Додаткові обмеження - це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім’ї", - написав він.
За словами Сухомлина, впровадження карантину вихідного дня не є ефективним рішенням.
"При такій кількості хворих, 2 дні локдауну на ситуацію не вплинуть. Це підтверджують вірусологи та епідеміологи", - написав міський голова.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів будуть діяти нові обмеження.
Однак раніше повідомлялось, що Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.
Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.