В Житомире увеличили разрешенное количество пассажиров в транспорте

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проезд в электротранспорте разрешили до 20 пассажирам, а в больших автобусах - до 15

Исполнительный комитет Житомирского горсовета принял решение об увеличении количества разрешенных пассажиров в общественном транспорте на период карантина. Об этом сообщает Житомир.Info.

Согласно решению исполкома, в Житомире разрешен проезд в малогабаритных автобусах до 10 пассажиров, в крупногабаритных автобусах - до 15 пассажиров, в электротранспорте - до 20 пассажиров.

Также было принято решение о запрете работы продуктовых рынков, кроме объектов расположенных по периметру рынка и имеющих отдельных вход из-за пределов рынка.

Ранее в Житомире приняли решение об отмене льготного проезда в общественном транспорте. Как отметили в горсовете, из 10 разрешенных пассажиров в житомирском транспорте ездят 5-6 льготников.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев коронавируса. Из них два в Житомирской области, один из которых летальный.

Отметим, 25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина в стране на 30 дней - до 24 апреля. Также был введен режим чрезвычайной ситуации во всех областях. Сроки могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.