В Житомирі збільшили дозволену кількість пасажирів у транспорті

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проїзд в електротранспорті дозволили до 20 пасажирам, а у великих автобусах - до 15

Виконавчий комітет Житомирської міськради прийняв рішення про збільшення кількості дозволених пасажирів у громадському транспорті на період карантину. Про це повідомляє Житомир.Info.

Згідно з рішенням виконкому, в Житомирі дозволений проїзд в малогабаритних автобусах до 10 пасажирів, на великогабаритних автобусах - до 15 пасажирів, в електротранспорті - до 20 пасажирів.

Також було прийнято рішення про заборону роботи продуктових ринків, крім об'єктів розташованих по периметру ринку і мають окремих вхід з-за меж ринку.

Раніше в Житомирі ухвалили рішення про скасування пільгового проїзду в громадському транспорте. Як зазначили у міськраді, з 10 дозволених пасажирів у житомирському транспорті їздять 5-6 пільговиків.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків коронавіруса. З них два в Житомирській області, один з яких смертельний.

Відзначимо, 25 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в країні на 30 днів - до 24 квітня. Також був введений режим надзвичайної ситуації у всіх областях. Терміни можуть бути переглянуті в залежності від ситуації з коронавірусом в країні.