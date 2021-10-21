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В Житомире сообщили о минировании суда. Полиция проверяет все пять учреждений

Автор: Мария Кучерявец

В Житомире сообщили о минировании суда. Правоохранители сейчас проверяют все судебные учреждения, которые есть в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Сейчас полицейские проверяют 5 судебных учреждений, расположенных в областном центре. 21 октября около 9:50 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение об угрозе безопасности граждан", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, сейчас идет эвакуация посетителей и работников, а также ограничен доступ к потенциально опасной территории.

Взрывотехники начали обследование помещений.

В частности, в помещения, где расположены судебные учреждения, прибыли следственно-оперативные группы, патрульные и другие экстренные службы.

Фото: в Житомире сообщили о минировании суда (zt.npu.gov.ua)

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Житомир