У Житомирі повідомили про мінування суду. Поліція перевіряє всі п'ять установ

У Житомирі повідомили про мінування суду. Правоохоронці наразі перевіряють всі судові установи, які є в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
"Нині поліцейські перевіряють 5 судових установ, розташованих в обласному центрі. 21 жовтня близько 9:50 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про загрозу безпеці громадян", - йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, зараз триває евакуація відвідувачів та працівників, а також обмежений доступ до потенційно небезпечної території.
Вибухотехніки розпочали обстеження приміщень.
Зокрема, до приміщень, де розташовані судові установи, прибули слідчо-оперативні групи, патрульні та інші екстрені служби.
Фото: у Житомирі повідомили про мінування суду (zt.npu.gov.ua)