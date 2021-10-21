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У Житомирі повідомили про мінування суду. Поліція перевіряє всі п'ять установ

Автор: Марія Кучерявець

У Житомирі повідомили про мінування суду. Правоохоронці наразі перевіряють всі судові установи, які є в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Нині поліцейські перевіряють 5 судових установ, розташованих в обласному центрі. 21 жовтня близько 9:50 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про загрозу безпеці громадян", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зараз триває евакуація відвідувачів та працівників, а також обмежений доступ до потенційно небезпечної території.

Вибухотехніки розпочали обстеження приміщень.

Зокрема, до приміщень, де розташовані судові установи, прибули слідчо-оперативні групи, патрульні та інші екстрені служби.

Фото: у Житомирі повідомили про мінування суду (zt.npu.gov.ua)

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Житомир