В Житомире эвакуировали людей из здания, где обвалился потолок

В двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел обвал потолка

В Житомире сегодня, 22 июля 2018, произошел обвал потолка в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

После поступления сообщения в Службу спасения "101" на место происшествия сразу выехала группа специалистов, которые установили, что потолок обрушился в одной из комнат на втором этаже. В момент обрушения внутри находилась хозяйка, женщина успела выбежать из комнаты в коридор.

Работники ГСЧС эвакуировали жителей остальных 24 комнат. Трех жителей разрушенной квартиры временно переселили в гостиницу "Житомир".

Вследствие чрезвычайного происшествия травмированных и погибших не обнаружено.

На месте происшествия работает оперативная группа горисполкома, управления ГСЧС в Житомирской области и национальная полиция.

На 23 июля 2018 года запланирован комиссионный осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.

Напомним, в Житомирской области произошла ужасная авария. Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев - Ровно в направлении Житомира, столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.