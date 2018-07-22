У Житомирі евакуювали людей з будівлі, де обвалилася стеля

У двоповерховому багатоквартирному житловому будинку трапився обвал стелі

У Житомирі, сьогодні, 22 липня 2018 року, трапився обвал стелі у двоповерховому житловому будинку. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Після надходження повідомлення до Служби порятунку "101" на місце пригоди одразу виїхала група фахівців, які встановили, що стеля обвалилася в одній із кімнат на другому поверсі. У момент обвалу всередині перебувала господарка, жінка встигла вибігти із кімнати до коридору.

Працівники ДСНС евакуювали мешканців усіх інших 24 кімнат. Трьох жителів зруйнованої квартири тимчасово переселили до готеля "Житомир".

Внаслідок надзвичайної події травмованих та загиблих не виявлено.

На місці пригоди працює оперативна група міськвиконкому, управління ДСНС у Житомирській області та національна поліція.

На 23 липня 2018 року заплановано комісійний огляд даної будівлі для подальшого вирішення проблеми.

Нагадаємо, у Житомирській області трапилась жахлива аварія. Рейсовий пасажирський автобус, що слідував за маршрутом Київ - Рівне в напрямку Житомира, зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом.