В Житомире рекламный баннер обрушился на детей

В Житомире в результате падения рекламного баннера пострадали четыре ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Сообщается, что сегодня около 14:00 в полицию поступило сообщение о травмировании четырех детей в результате падения металлической конструкции. На место происшествия прибыли медики и полицейские.

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер. В результате были травмированы дети в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Детей доставили в областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы.

Напомним, в одной из школ Вишневого (Киевская область) в результате непогоды обрушилась крыша. 1 декабря в 11:33 на ПЗЧ 34-ГПСЧ г. Вишневое поступило сообщение о разрушении крыши с последующим обвалом в середину помещения спортивного зала ДЮСШ "Фаворит".

Было установлено, что в помещении площадью 600 м2 обвалилась крыша на площади 200 м2.