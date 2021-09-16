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В Житомире на предприятии взорвалась 200-литровая бочка, есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Левицкий

В Житомире сегодня произошел серьезный пожар на территории одного из предприятий. Огонь вспыхнул в результате взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, от взрыва вспыхнули две металлические сушильные камеры и древесина, что была рядом.

"В результате трое человек получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали", - сообщили в ГСЧС.

Пожар уже потушили. Спасатели подозревают, что инцидент произошел в результате нарушения технологического регламента, но реальные обстоятельства еще устанавливаются.

Фото: на предприятии в Житомире взорвалась бочка (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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ПожарЖитомирВзрывГСЧС