В Житомире на предприятии взорвалась 200-литровая бочка, есть пострадавшие

По данным спасателей, от взрыва вспыхнули две металлические сушильные камеры и древесина, что была рядом.

"В результате трое человек получили ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали", - сообщили в ГСЧС.

Пожар уже потушили. Спасатели подозревают, что инцидент произошел в результате нарушения технологического регламента, но реальные обстоятельства еще устанавливаются.

Фото: на предприятии в Житомире взорвалась бочка (facebook.com/MNS.GOV.UA)