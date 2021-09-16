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У Житомирі на підприємстві вибухнула 200-літрова бочка, є постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

У Житомирі сьогодні сталася серйозна пожежа на території одного з підприємств. Вогонь спалахнув в результаті вибуху 200-літрової бочки із легкозаймистою речовиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, від вибуху спалахнули дві металеві сушильні камери та деревина, що була поруч.

"Внаслідок цього троє осіб отримали опіки різного ступеню важкості, їх госпіталізували", - повідомили в ДСНС.

Пожежу вже загасили. Рятувальники підозрюють, що інцидент стався унаслідок порушення технологічного регламенту, але реальні обставини ще встановлюються.

Фото: на підприємстві у Житомирі вибухнула бочка (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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ПожежаЖитомирВибухДСНС