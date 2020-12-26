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В Житомирі перекинулася цистерна з газом і перекрила дорогу

Житомир, Субота 26 грудня 2020 14:59
В Житомирі перекинулася цистерна з газом і перекрила дорогу
Фото: ДТП у Житомирі (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 26 грудня, в Житомирі перекинулася цистерна з скрапленим газом. В результаті удару з неї стравлюється газ, мешканців довколишніх будинків евакуювали.

Про це йдеться в повідомленні обласного управління ДСНС.

Повідомляється, що інцидент стався о 13:58 на вулиці Чуднівська після того, як цистерна врізалася в стовп.

"Водій газовоза не впорався з керуванням, допустив зіткнення з тролейбусною електроопорою і перекинувся на бік. Жертв та постраждалих немає. Цистерна пошкоджена, травить запобіжний клапан (пропан-бутан, 13 кубометрів)", - йдеться в повідомленні.

Поліція перекрила рух і евакуювала 12 жителів з двох прилеглих будинків. Для забезпечення пожежної безпеки від ДСНС залучили 12 осіб та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові машина після ДТП влетіла у зупинку громадського транспорту, в результаті аварії є потерпілий.

Також повідомлялося, що під Полтавою при пожежі у вагоні загинули дві людини. Вагон перебував на ремонті в селі Копили Полтавського району на території філії "Укрзалізниці".

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Новини України Надзвичайні події ДТПЖитомирцистерна

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