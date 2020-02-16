В Житомире отправят на карантин десятки строителей из Китая

Работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин после возвращения из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина пресс-службы Житомирской ОГА.

Как отмечает пресс-служба, в течение двух недель за ними будут наблюдать медики.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда около 40 работников из КНР работало на объекте", - говорится в сообщении.

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Напомним, за минувшие сутки, 15 февраля, от опасного коронавируса COVID-19 в мире умерли 142 человека, что на одного человека меньше, чем за предыдущий день.

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