В Житомире оккупанты совершили ракетный удар по школе

В пятницу, 4 марта, российские оккупанты совершили ракетный обстрел на школу в Житомире. Под обстрел попала школа №25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Житомира Сергея Сухомлина в Facebook .

Сухомлин пообещал предоставить полную информацию о жертвах и пострадавших, а также о разрушениях в ближайшее время.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли Житомирский областной перинатальный центр.

Ранее сообщалось, что российские войска вечером 1 марта сбросили бомбы на жилой сектор в Житомире. В результате зафиксировано попадание в жилые дома, повреждена также 2-я больница им. Павлусенко.

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