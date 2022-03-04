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В Житомире оккупанты совершили ракетный удар по школе

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 4 марта, российские оккупанты совершили ракетный обстрел на школу в Житомире. Под обстрел попала школа №25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Житомира Сергея Сухомлина в Facebook.

"Фактически половина школы разрушена. Идут спасательные работы", - сообщил он.

Сухомлин пообещал предоставить полную информацию о жертвах и пострадавших, а также о разрушениях в ближайшее время.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли Житомирский областной перинатальный центр.

Ранее сообщалось, что российские войска вечером 1 марта сбросили бомбы на жилой сектор в Житомире. В результате зафиксировано попадание в жилые дома, повреждена также 2-я больница им. Павлусенко.

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ЖитомирВойна России против Украины