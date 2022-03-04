ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Житомире оккупанты совершили ракетный удар по школе

Новина українською →
Житомир, Пятница 04 марта 2022 10:08
В Житомире оккупанты совершили ракетный удар по школе Фото: В Житомире оккупанты совершили ракетный удар по школе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 4 марта, российские оккупанты совершили ракетный обстрел на школу в Житомире. Под обстрел попала школа №25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Житомира Сергея Сухомлина в Facebook.

"Фактически половина школы разрушена. Идут спасательные работы", - сообщил он.

Сухомлин пообещал предоставить полную информацию о жертвах и пострадавших, а также о разрушениях в ближайшее время.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли Житомирский областной перинатальный центр.

Ранее сообщалось, что российские войска вечером 1 марта сбросили бомбы на жилой сектор в Житомире. В результате зафиксировано попадание в жилые дома, повреждена также 2-я больница им. Павлусенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Война России против Украины
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина