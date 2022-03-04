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У Житомирі окупанти здійснили ракетний удар по школі

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Житомир, П'ятниця 04 березня 2022 10:08
У Житомирі окупанти здійснили ракетний удар по школі Фото: У Житомирі окупанти здійснили ракетний удар по школі (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 4 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл на школу в Житомирі. Під обстріл потрапила школа №25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Житомира Сергія Сухомлина в Facebook.

"Фактично половина школи зруйнована. Йдуть рятувальні роботи", - повідомив він.

Сухомлин пообіцяв надати повну інформацію про жертви і постраждалих, а також про руйнування найближчим часом.

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли Житомирський обласний перинатальний центр.

Раніше повідомлялося, що російські війська ввечері 1 березня скинули бомби на житловий сектор у Житомирі. В результаті зафіксовано потрапляння в житлові будинки, пошкоджена також 2-а лікарня ім. Павлусенко.

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Житомир Війна Росії проти України
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