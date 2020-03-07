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В Житомире нашли застреленным ветерана АТО

Новости » Происшествия     07.03.2020 - 10:41
В Житомире нашли застреленным ветерана АТО
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обстоятельства свидетельствуют о возможном самоубийстве

В Житомире вчера, 5 марта, в подъезде одного из домов обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, рядом с телом погибшего частного предпринимателя, 1973 года рождения, находилось зарегистрированное огнестрельное оружие, которым он владел. Следственно-оперативная группа провела тщательных осмотр и другие следственные действия на месте трагедии.

"Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные в ходе первоочередных мероприятий, свидетельствуют о самоубийстве мужчине", - утверждают в полиции.

Местные СМИ сообщают, что застреленным нашли бывшего военного 95-й отдельной десантной штурмовой бригады, участника боевых действий на Донбассе Олега Котенко. Мужчине было 46 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области вблизи границы с Румынией нашли застреленным 20-летнего пограничника. Правоохранители считают, что военнослужащий совершил самоубийство во время несения службы.

Также РБК-Украина писало, что в Армении обнаружили застреленным бывшего главу Службы национальной безопасности Георгия Кутояна. На теле Кутояна было обнаружено огнестрельное ранение.

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