У Житомирі знайшли застреленим ветерана АТО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обставини свідчать про можливе самогубство

У Житомирі вчора, 5 березня, у під'їзді одного з будинків виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, поряд з тілом загиблого приватного підприємця, 1973 року народження, знаходилася зареєстрована вогнепальна зброя, якою він володів. Слідчо-оперативна група провела ретельних огляд та інші слідчі дії на місці трагедії.

"Попередньо, усі обставини, зафіксовані у ході першочергових заходів, свідчать про самогубство чоловіка", - стверджують в поліції.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що застреленим знайшли колишнього військового 95-ї окремої десантної штурмової бригади, учасника бойових дій на Донбасі Олега Котенка. Чоловіку було 46 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Закарпатській області поблизу кордону з Румунією знайшли застреленим 20-річного прикордонника. Правоохоронці вважають, що військовослужбовець вчинив самогубство під час несення служби.

Також РБК-Україна писало, що у Вірменії виявили застреленим колишнього очільника Служби національної безпеки Георгія Кутояна. На тілі Кутояна було виявлено вогнепальне поранення.