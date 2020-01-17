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В Армении обнаружили застреленным бывшего главу спецслужбы

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 19:36
В Армении обнаружили застреленным бывшего главу спецслужбы
Фото: Георгий Кутоян (vesti.ru)

Бывший чиновник получил огнестрельное ранение головы

Сегодня, 17 января, в Армении обнаружили застреленным бывшего главу Службы национальной безопасности Георгия Кутояна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным следственного комитета Армении, на теле Кутояна было обнаружено огнестрельное ранение. Экс-чиновник имел ранение головы. Правоохранители рассматривают несколько версий смерти Кутояна, в частности, доведение до самоубийства.

"В настоящее время возбуждено уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса Армении - доведение до самоубийства. Однако это не означает, что следствие не рассматривает другие версии, в том числе, убийство или завуалированное убийство", - заявил заместитель СК Армении Арур Меликян.

Меликян рассказал, что в квартире Кутояна в Ереване были обнаружены следы выстрелов на стенах, а также более 40 гильз и пуль.

Кутоян находился на посту директора Службы нацбезопасности Армении с февраля 2016 по май 2018 года, когда его отправили в отставку после смены власти. Также Кутоян был помощником президента Армении по правовым вопросам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили покушения на убийство бывшего командира Вооруженных сил Украины. Военного хотели убить за успешные операции против "ЛНР" и "ДНР", а также по ликвидации группы российских офицеров.

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