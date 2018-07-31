В Житомире из-под стражи сбежал заключенный

Правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого, который сбежал во время пребывания в консультативно-диагностическом центре

В Житомире во время обследования в областном медицинском консультативном центре сбежал осужденный. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Осужденный был доставлен в центр для проведения обследования в связи с его жалобами на самочувствие. Во время пребывания в помещении, заключенный сбежал через окно туалета.

Пузовиков Артем Игоревич 1998 года рождения был осужден лишением свободы на 4 года за совершение преступления по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Также в Нацполиции добавили, что осужденный неоднократно был привлечен к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.



В пресс-службе Нацполиции передали приметы беглеца: "рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Имел бороду и был одет в спортивный костюм"

Напомним, во Франции заключенный взял в заложники медсестру. Заключенный, приговоренный к нескольким срокам за акты насилия, удерживал медсестру и угрожал ей самодельным оружием