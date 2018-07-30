Во Франции заключенный взял в заложники медсестру

Новости Происшествия 30.07.2018 - 21:45
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Заключенный сдался полиции через три часа

Сегодня, 30 июля, в тюрьме коммуны Салон-де-Прованс (Франция) 25-летний заключенный взял в заложники медсестру. Об этом передает BFMTV.

Как отмечается, заключенный сдался полиции через три часа. Медсестра, которая работает в психиатрическом отделении, осталась без повреждений.

"Заключенный, приговоренный к нескольким срокам за акты насилия, удерживал медсестру и угрожал ей самодельным оружием", - говорится в сообщении.

В Министерстве юстиции сообщают, что 25-летний нападавший не является заключенным за террористические акты и не был радикалом.

Напомним, что в Житомирской области из исправительных учреждений убежали двое заключенных.

Ночью 24 июля заключенный сбежал из Бердичевского исправительного центра. Самовольно оставил колонию заключенный в Украине за разбой гражданин Грузии Моргошия Манучар. Он самовольно оставил место отбывания наказания, по данному факту начато уголовное производство.

Правоохранители разыскивают Анатолия Карпеца, который 23 июля самовольно покинул территорию предприятия в Романовском районе, где работал во время отбывания наказания.

Во Франции в результате перестрелки ранены семь человек США предостерегли Германию от попыток обойти санкции против Ирана
Теги:  Франция,  заключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС