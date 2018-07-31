В Житомирі з-під варти втік в'язень

Правоохоронці встановлюють місцеперебування підозрюваного, який втік під час перебування в консультативно-діагностичному центрі

В Житомирі під час обстеження в обласному медичному консультативному центрі втік засуджений. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Засудженого було доставлено до центру для проведення обстеження у зв'язку з його скаргами на самопочуття. Під час перебування в приміщенні, ув'язнений втік через вікно туалету.

Пузовіков Артем Ігорович 1998 року народження був засуджений позбавленням волі на 4 роки за вчинення злочину по ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Також в Нацполіції додали, що засуджений неодноразово був притягнутий до відповідальності за незаконне поводження з наркотиками.

В прес-службі Нацполіції передали прикмети втікача: "зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне. Мав бороду та був одягнений у спортивний костюм"

Нагадаємо, у Франції в'язень взяв в заручники медсестру. Ув'язнений, засуджений до кількох термінів за акти насильства, утримував медсестру і погрожував їй саморобною зброєю