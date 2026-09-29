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Житомир, Коростень, Звягель та Овруч потрапили під ворожу атаку: що відомо

09:59 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Анастасія Никончук
Фото: обстріл Житомирської області (начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка в Telegram)

У ніч проти 29 вересня російські війська завдали близько 10 ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Під атакою опинилися об'єкти у чотирьох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка в Telegram.

Під ударом опинилися чотири міста

З вечора 28 до ранку 29 вересня російські війська близько 10 разів атакували громадську інфраструктуру Житомирської області.

Що атакував ворог

Губернатор повідомив, що удари зазнали об'єктів транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільних підприємств у Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

На місцях влучень та падіння уламків ударних безпілотників працюють рятувальники та спеціальні служби.

Про постраждалих не повідомлялося

Станом на даний момент інформації про загиблих або постраждалих внаслідок російських атак немає.

Фото: начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка в Telegram

Зазначимо, що вночі 28 вересня російські безпілотники атакували підприємство харчової промисловості у Житомирській громаді, після чого там виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували загоряння та повністю його ліквідували.

Нагадуємо, що у п'ятницю, 25 вересня, російські війська вдруге за тиждень атакували підприємство з іноземними інвестиціями Kromberg & Schubert у Житомирській громаді, повідомив голова Житомирської ОВВ Віталій Бунечко.

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