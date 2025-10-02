Житлову реформу мають ухвалити до кінця 2025-го року, - Шуляк

Однак, за її словами, цей фонд в Україні почали створювати, не чекаючи ухвалення відповідного проєкту закону.

Так, отримання Україною коштів за ухвалення парламентом цих двох законопроєктів відбуватиметься в межах програми Ukraine Facility, за якою ми отримуємо від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. Кошти надходять після підтримки парламентом того чи іншого законопроєкту, який є індикатором виконання плану Ukraine Facility 2024-2027. У сфері житла цими індикаторами є ухвалення законопроєкту "Про основні засади житлової політики" (№12377), а також законопроєкту "Про фонд житла соціального призначення".

"Перший законопроєкт ми зобовʼязані ухвалити до кінця поточного року, другий - до кінця наступного. Наразі над його створенням уже працюють. Згідно з умовами програми Ukraine Facility за кожен з цих двох індикаторів ми отримаємо приблизно по 400-500 млн євро. Тобто можна говорити, що завдяки ухваленню двох з трьох проєктів закону, необхідних для проведення житлової реформи, ми отримаємо близько 1 млрд євро", - пояснила нардепка.

Вона повідомила, що третім законопроєктом, без якого нове житлове законодавство не буде ефективним, стане проєкт закону про управління житловим фондом соціального призначення. Але крім цього потрібна буде ще низка нормативно-правових актів, без яких не можна буде провести реформу якісно.

Як зазначила Шуляк, європейські партнери не очікують, що житлову реформу в Україні вдасться впровадити швидко, оскільки проблему, яка не вирішувалась десятиліттями, неможливо вирішити за один день. Саме тому фонд соціального житла в Україні будуть створювати паралельно зі створенням законодавчого підґрунтя. Більше того, цей процес вже стартував.

"Йдеться про пілотний проєкт Європейського інвестиційного банку, який фінансує проєкт зі створення фонду соціального житла в 10 українських областях. Там розпочинають будівництво житла, яке надаватиметься в соціальну оренду тим, хто наразі цього потребуватиме найбільше. Зокрема, ВПО", - акцентувала Олена Шуляк.