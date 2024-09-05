У житловому законодавстві передбачили нову цифрову систему: як вона працюватиме

За її словами, йдеться по Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему, де буде зібрана вся інформація щодо наявних інструментів для вирішення житлового питання того чи іншого громадянина, для якого воно актуальне.

Шуляк підкреслила, що створення і функціонування цієї системи є критично важливим інструмент для здійснення ефективної житлової політики, оскільки це дозволяє мінімізувати участь чиновників у процесі розподілу і управління житловим фондом. Відповідно, це дозволить зменшити кількість корупційних проявів у цьому процесі.

"Йдеться про цифровізацію всього, що повʼязане з житловою політикою - облік, пропозиції, заявки будуть відбуватися в прозорому форматі завдяки цій системі. В ній вестимуть облік житлового фонду, який буде в наявності у громад, заяви від громадян, які претендуватимуть на соціальне житло, а також пропозиції для них. Чим менше чиновників, яким можна дати хабаря заради отримання квартири, тим нижча ймовірність, що одні люди отримуватимуть житло, а інші - ні", - пояснила Шуляк.

У системі буде зібрала вся інформація і де б громадянин або родина не перебувала - в Україні чи за її межами, вони можуть скористатися інформацією, де є вільні приміщення.

"У систему будуть вносити зведені показники: інформацію про особу, рівень доходів, соціальний статус, житло у власності. Якщо є у нього, наприклад, житло на окупованих або зруйнованих територіях, система підбере їх варіант соціальної оренди. Матимуть пріоритет особи з інвалідністю, непрацездатні, ВПО та інше. І система повинна одразу надати рекомендації - місце розташування відповідних приміщень і яким механізмом людина може скористатися - соціальне, службове житло, фінансово - кредитні механізми тощо", - розповіла Олена Шуляк.

Нагадаємо, реформа житлового законодавства - це одне з євроінтеграційних зобов'язань України, а також умова отримання фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility, перший транс якої Україна отримала в березні.

Сама реформа передбачає ще близько 60 змін до інших законів і підзаконних актів. Але під час їх підготовки Україна паралельно веде консультації з міжнародними організаціями і, головне, з міжнародними фінансовими установами, розуміючи, що ресурсів на рівні держави і рівні органів місцевого самоврядування не вистачить на повноцінне вирішення житлового питання так, як цього вимагає час і євроінтеграція.