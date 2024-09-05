У житловому законодавстві передбачили нову цифрову систему: як вона працюватиме

В Україні хочуть запровадити електронну систему, яка допомагатиме громадянам вирішувати житлове питання та підбирати опимальний варіант. Це допоможе оптимізувати процеси та усунути людський фактор при ухваленні рішень на місцях.

Про це розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, йдеться по Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему, де буде зібрана вся інформація щодо наявних інструментів для вирішення житлового питання того чи іншого громадянина, для якого воно актуальне.

Шуляк підкреслила, що створення і функціонування цієї системи є критично важливим інструмент для здійснення ефективної житлової політики, оскільки це дозволяє мінімізувати участь чиновників у процесі розподілу і управління житловим фондом. Відповідно, це дозволить зменшити кількість корупційних проявів у цьому процесі.

"Йдеться про цифровізацію всього, що повʼязане з житловою політикою - облік, пропозиції, заявки будуть відбуватися в прозорому форматі завдяки цій системі. В ній вестимуть облік житлового фонду, який буде в наявності у громад, заяви від громадян, які претендуватимуть на соціальне житло, а також пропозиції для них. Чим менше чиновників, яким можна дати хабаря заради отримання квартири, тим нижча ймовірність, що одні люди отримуватимуть житло, а інші - ні", - пояснила Шуляк.

У системі буде зібрала вся інформація і де б громадянин або родина не перебувала - в Україні чи за її межами, вони можуть скористатися інформацією, де є вільні приміщення.

"У систему будуть вносити зведені показники: інформацію про особу, рівень доходів, соціальний статус, житло у власності. Якщо є у нього, наприклад, житло на окупованих або зруйнованих територіях, система підбере їх варіант соціальної оренди. Матимуть пріоритет особи з інвалідністю, непрацездатні, ВПО та інше. І система повинна одразу надати рекомендації - місце розташування відповідних приміщень і яким механізмом людина може скористатися - соціальне, службове житло, фінансово - кредитні механізми тощо", - розповіла Олена Шуляк.

Нагадаємо, реформа житлового законодавства - це одне з євроінтеграційних зобов'язань України, а також умова отримання фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility, перший транс якої Україна отримала в березні.

Сама реформа передбачає ще близько 60 змін до інших законів і підзаконних актів. Але під час їх підготовки Україна паралельно веде консультації з міжнародними організаціями і, головне, з міжнародними фінансовими установами, розуміючи, що ресурсів на рівні держави і рівні органів місцевого самоврядування не вистачить на повноцінне вирішення житлового питання так, як цього вимагає час і євроінтеграція.