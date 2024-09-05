В жилищном законодательстве предусмотрели новую цифровую систему: как она будет работать

В Украине хотят внедрить электронную систему, которая будет помогать гражданам решать жилищные вопросы и подбирать оптимальный вариант. Это поможет оптимизировать процессы и устранить человеческий фактор при принятии решений на местах.

Об этом рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, речь идет по Единой информационно-аналитической жилищной системе, где будет собрана вся информация об имеющихся инструментах для решения жилищного вопроса того или иного гражданина, для которого он актуален.

Шуляк подчеркнула, что создание и функционирование этой системы является критически важным инструментом для осуществления эффективной жилищной политики, поскольку это позволяет минимизировать участие чиновников в процессе распределения и управления жилищным фондом. Соответственно, это позволит снизить количество коррупционных проявлений в этом процессе.

"Речь идет о цифровизации всего, что связано с жилищной политикой - учет, предложения, заявки будут происходить в прозрачном формате благодаря этой системе. В ней будут вести учет жилого фонда, который будет в наличии у общин, заявления от граждан, которые будут претендовать на социальное жилье, а также предложения для них. Чем меньше чиновников, которым можно дать взятки ради получения квартиры, тем ниже вероятность того, что одни люди будут получать жилье, а другие - нет", - пояснила Шуляк.

В системе будет собрана вся информация и где гражданин или семья не находилась - в Украине или за ее пределами, они могут воспользоваться информацией, где есть свободные помещения.

"В систему будут вносить сводные показатели: информацию о личности, уровне доходов, социальном статусе, жилье в собственности. Если есть у него, например, жилье на оккупированных или разрушенных территориях, система подберет их вариант социальной аренды. Будут иметь приоритет лица с инвалидностью, нетрудоспособные, ВПО и т.д. И система должна сразу предоставить рекомендации - место расположения соответствующих помещений и каким механизмом человек может воспользоваться - социальное, служебное жилье, финансово-кредитные механизмы и т.д.", - рассказала Елена Шуляк.

Напомним, реформа жилищного законодательства – это одно из евроинтеграционных обязательств Украины, а также условие получения финансовой помощи в размере 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, первый транс которой Украина получила в марте.

Сама реформа предусматривает еще около 60 изменений в другие законы и подзаконные акты. Но при их подготовке Украина параллельно ведет консультации с международными организациями и, главное, с международными финансовыми учреждениями, понимая, что ресурсов на уровне государства и уровне органов местного самоуправления не хватит на полноценное решение жилищного вопроса так, как этого требует время и евроинтеграция.