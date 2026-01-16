Житловий колапс у РФ: кожен десятий будинок аварійний, а гроші пішли на війну
Масштаб житлової деградації в країні-агресорі став системним: чверть багатоквартирних будинків потребують капітального ремонту, а державні програми фактично згорнуті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки.
Наразі в Росії близько 239 тисяч будівель зношені на понад 40%, що робить їхню експлуатацію небезпечною. Ще 9,3% житлового фонду (близько 88 тисяч будинків) офіційно визнані старими або аварійними - там існує пряма загроза обвалу.
Арктика під загрозою та дефіцит трильйонів
Найкритичніша ситуація спостерігається у північних регіонах, де держава фактично залишила людей напризволяще. Зокрема:
-
Якутія: частка проблемного житла сягає 46%;
-
Архангельська область: зруйновано 31% фонду;
-
Комі та Ямал: показник аварійності тримається на рівні 30%.
Для розв'язання проблеми потрібно щонайменше 2 трлн рублів, проте в бюджеті на ці потреби закладено лише 160 млрд. Через пріоритет військових витрат федеральну програму розселення було призупинено, а в 12 регіонах її реалізація повністю зірвана.
Мешканців змусять платити за руїни
Замість допомоги громадянам, російський Мінбуд наприкінці 2025 року запропонував відкласти програму розселення до вересня 2028-го. Влада планує переглянути критерії аварійності, щоб визнати небезпечні будинки "придатними", та перекласти фінансовий тягар на самих мешканців.
Криза поглиблюється і на первинному ринку. Через скасування пільгової іпотеки продажі обвалилися на 26%, а запуск нових проєктів скоротився на 12%. Забудовники масово затримують здачу об'єктів, що лише підкреслює загальний занепад будівельної галузі на тлі зростаючого податкового тиску та дорогих кредитів.
Нагадаємо, за даними української розвідки, російські регіони охопила глибока фінансова криза через переорієнтацію бюджету РФ на війну проти України.
Найгірша ситуація спостерігається у вугледобувних та металургійних суб'єктах, де дефіцити бюджетів сягають десятків мільярдів рублів. Через скорочення федеральних дотацій та втрату зовнішніх ринків місцева влада більше не здатна виконувати навіть базові соціальні зобов'язання перед громадянами.
Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році прямі витрати на військову агресію проти України обійшлися російським платникам податків у приголомшливу суму - 550 млрд доларів.
Кремль фактично переклав фінансовий тягар війни на власне населення, вилучаючи ресурси з соціальних програм, медицини та інфраструктурних проєктів.