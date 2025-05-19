Житлові кооперативи можуть стати одним з інструментів вирішення житлової кризи, - Шуляк

Він вже показав свою ефективність, але потребує певних змін, що зробить його більш сучасним і ефективним.

Кооперативне житло, вказала вона, повсюдно цінують за доступність людям із середніми доходами, у тому числі для молоді та людей похилого віку, розумну квартплату, прозорість управління, співробітництво та можливість соціального розвитку.

Однак, попри те, що позитивні кейси використання житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) як інструменту в Україні є - зокрема для добудови проблемних обʼєктів недобросовісних забудовників, він потребує вдосконалення.

"Добудова значної кількості об'єктів, які шахраї на кшталт Войцеховського залишали, наприклад, у місті Києві, була можлива лише за тою схемою, як працювати з саме житлово-будівельними кооперативами. Це є наочним підтвердженням, що з ним потрібно працювати, але цей інструмент потребує вдосконалення", - пояснила Шуляк.

За її словами, у ЄС цим інструментом користується надзвичайно велика кількість людей - кожен десятий європеєць живе у кооперативному житлі: у Польщі житлові кооперативи становлять близько 27% загального обсягу житлового фонду країни, Австрії – 23%, Швеції – 22%, Франції – 19%, Норвегії – 15%”, - пояснила Шуляк.

Нині формат, у якому працюють житлово-будівельні кооперативи, зауважила парламентарка, ще далекий до сучасного і ефективного на кшталт того, який успішно діє в ЄС.

Саме тому, потрібно не лише встановити нові чіткі правила функціонування ЖБК, але і зміни до законодавства щодо них. Це допоможе десяткам тисяч людей, які готові працювати через такий інструмент вирішити своє житлове питання.

"Потрібні правила і чіткі обовʼязки щодо усіх бенефіціарів і учасників процесу. Що, як і у якому порядку повинні робити органи місцевого самоврядування, у кого які повноваження, що можуть і не можуть робити члени кооперативів і підрядки тощо. І, що не менш важливо, які зміни у законодавстві для цього потрібні", - підкреслила Шуляк.

Вона також наголосила, що у парламенті готові створити робочу групу, яка разом з експертним середовищем буде працювати над пошуком дієвих для України ефективних алгоритмів роботи ЖБК. Це має пришвидшити запровадження інструменту, який допоможе громадянам, які потребують поліпшення житлових умов і у тому числі ВПО, переїхати в нові домівки швидше.