Жилищные кооперативы могут стать одним из инструментов решения жилищного кризиса, - Шуляк

Он уже показал свою эффективность, но требует определенных изменений, что сделает его более современным и эффективным.

Кооперативное жилье, указала она, повсеместно ценят за доступность людям со средними доходами, в том числе для молодежи и пожилых людей, разумную квартплату, прозрачность управления, сотрудничество и возможность социального развития.

Однако, несмотря на то, что положительные кейсы использования жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) как инструмента в Украине есть - в частности для достройки проблемных объектов недобросовестных застройщиков, он нуждается в совершенствовании.

"Достройка значительного количества объектов, которые мошенники вроде Войцеховского оставляли, например, в Киеве, была возможна только по той схеме, как работать с именно жилищно-строительными кооперативами. Это является наглядным подтверждением, что с ним нужно работать, но этот инструмент требует совершенствования", - пояснила Шуляк.

По ее словам, в ЕС этим инструментом пользуется очень большое количество людей - каждый десятый европеец живет в кооперативном жилье: в Польше жилищные кооперативы составляют около 27% общего объема жилищного фонда страны, Австрии - 23%, Швеции - 22%, Франции - 19%, Норвегии - 15%", - пояснила Шуляк.

Сейчас формат, в котором работают жилищно-строительные кооперативы, отметила парламентарий, еще далек от современного и эффективного вроде того, который успешно действует в ЕС.

Именно поэтому, нужно не только установить новые четкие правила функционирования ЖСК, но и изменения в законодательство относительно них. Это поможет десяткам тысяч людей, которые готовы работать через такой инструмент решить свой жилищный вопрос.

"Нужны правила и четкие обязанности в отношении всех бенефициаров и участников процесса. Что, как и в каком порядке должны делать органы местного самоуправления, у кого какие полномочия, что могут и не могут делать члены кооперативов и подрядчики и тому подобное. И, что не менее важно, какие изменения в законодательстве для этого нужны", - подчеркнула Шуляк.

Она также отметила, что в парламенте готовы создать рабочую группу, которая вместе с экспертной средой будет работать над поиском действенных для Украины эффективных алгоритмов работы ЖСК. Это должно ускорить внедрение инструмента, который поможет гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и в том числе ВПЛ, переехать в новые дома быстрее.