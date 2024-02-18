Житлова субсідія для ВПО: як отримати і які потрібно документи

В умовах війни та зростання цін на енергоресурси держава вживає заходів, щоб допомогти громадянам сплачувати за житлово-комунальні послуги. Одним із ключових інструментів такої допомоги є житлова субсидія, попит на яку значно зріс після 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства соціальної політики в Facebook.

Особливої уваги потребують внутрішньо переміщені особи, які через бойові дії змушені були залишити свої домівки та переїхати до інших регіонів. Для них житлова субсидія стає рятівним колом, що дозволяє їм адаптуватися до нових умов життя.

Отримати субсидію може будь-яка сім'я, чиї витрати на ЖКП перевищують встановлений для них обов'язковий платіж. Якщо сума ваших платіжок за житлово-комунальні послуги (в межах соціальних норм) вища за цю межу, ви можете розраховувати на допомогу від держави.

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він залежить від доходів сім'ї: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на ЖКП візьме на себе держава.

Подати заявку на отримання субсидії можна онлайн через портал "Дія" або у найближчому управлінні соціального захисту населення.

Щоби отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до:

Сервісного центру Пенсійного фонду України;

Центру надання адміністративних послуг;

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Оформити субсидію можна онлайн за допомогою:

порталу "Дія"; (https://diia.gov.ua/)

вебпорталу електронних послуг ПФУ; (https://portal.pfu.gov.ua/)

мобільного додатку Пенсійного фонду України.

Для отримання субсидії потрібні:

Заява про призначення субсидії.

Декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом.

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Довідка про статус ВПО.

Перевірити, чи призначено вам субсидію на оплату ЖКП можна, звернувшись особисто до органу, в якому ви подавали документи на отримання субсидії або на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через "Дію".