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Жилищная субсидия для ВПЛ: как получить и какие нужно документы

Воскресенье 18 февраля 2024 14:28
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Жилищная субсидия для ВПЛ: как получить и какие нужно документы Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В условиях войны и роста цен на энергоресурсы государство принимает меры, чтобы помочь гражданам платить за жилищно-коммунальные услуги. Одним из ключевых инструментов такой помощи является жилищная субсидия, спрос на которую значительно вырос после 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook.

Особого внимания требуют внутренне перемещенные лица, которые из-за боевых действий вынуждены были покинуть свои дома и переехать в другие регионы. Для них жилищная субсидия становится спасательным кругом, позволяющим им адаптироваться к новым условиям жизни.

Получить субсидию может любая семья, чьи расходы на ЖКУ превышают установленный для них обязательный платеж. Если сумма ваших платежек за жилищно-коммунальные услуги (в пределах социальных норм) выше этого предела, вы можете рассчитывать на помощь от государства.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на ЖКУ возьмет на себя государство.

Подать заявку на получение субсидии можно онлайн через портал "Дія" или в ближайшем управлении социальной защиты населения.

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг внутренне перемещенные лица могут обратиться в:

  • Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • Центр предоставления административных услуг;
  • уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

Оформить субсидию можно онлайн с помощью:

  • портала "Дія"; ( https://diia.gov.ua/ )
  • вебпортала электронных услуг ПФУ; ( https://portal.pfu.gov.ua/ )
  • мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии требуются:

  • Заявление на назначение субсидии.
  • Декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе.
  • Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
  • Справка о статусе ВПЛ.

Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или через "Дію".

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