Житлова субсидія на неопалювальний період: кому потрібно повторно подати заяву
Більшості українців, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, допомогу буде перепризначено автоматично. Це станеться за умови, що у складі домогосподарства або в майновому стані отримувачів не відбулося змін.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
У відомстві зазначають, якщо зміни відбулися, про них обов’язково потрібно повідомити Пенсійному фонду України (ПФУ) упродовж 30 днів з моменту їх настання. Інакше є ризик залишитися без державної допомоги.
Кому потрібно подати нову заяву
Однак існують категорії громадян, яким для призначення субсидії на неопалювальний період (з травня) слід обов’язково подати нову заяву та декларацію. Це стосується:
- тих, хто орендує житло та самостійно сплачує комунальні послуги;
- внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які є у складі домогосподарства;
- домогосподарств, які претендують на субсидію для придбання твердого/рідкого палива або скрапленого газу;
- тих, кому у попередній період субсидію призначили в розмірі 0,0 гривень.
У Мінсополітики звертають увагу на те, що навіть якщо ви подасте заяву в травні або червні, субсидія буде призначена з початку неопалювального періоду.
Як подати заяву на субсидію
Подати документи можна зручно будь-яким із таких способів:
- особисто або поштою - до сервісного центру ПФУ;
- онлайн - через портал електронних послуг ПФУ (опція "Заява на житлову субсидію чи пільгу");
- через додаток ПФУ або портал "Дія" ("Заява на субсидію");
- у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування.
Раніше РБК-Україна розповідало, що розмір житлових субсидій в Україні переглядається двічі на рік - у березні та серпні. Це стосується домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%. Перерахунок здійснюється автоматично, без необхідності звернення громадян. Якщо дохід зменшився або збільшився на понад 50%, розмір субсидії відповідно змінюється.
Нагадаємо, в Україні, окрім державних програм підтримки вимушених переселенців, діють проєкти міжнародних організацій, які надають допомогу на оренду житла. Зокрема, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців спільно з благодійним фондом "Право на захист" надають фінансову підтримку родинам ВПО для компенсації вартості оренди помешкання протягом шести місяців.
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