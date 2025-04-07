Житлова субсидія на неопалювальний період: кому потрібно повторно подати заяву

Більшості українців, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, допомогу буде перепризначено автоматично. Це станеться за умови, що у складі домогосподарства або в майновому стані отримувачів не відбулося змін.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України .

У відомстві зазначають, якщо зміни відбулися, про них обов’язково потрібно повідомити Пенсійному фонду України (ПФУ) упродовж 30 днів з моменту їх настання. Інакше є ризик залишитися без державної допомоги.

Кому потрібно подати нову заяву

Однак існують категорії громадян, яким для призначення субсидії на неопалювальний період (з травня) слід обов’язково подати нову заяву та декларацію. Це стосується:

тих, хто орендує житло та самостійно сплачує комунальні послуги;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які є у складі домогосподарства;

домогосподарств, які претендують на субсидію для придбання твердого/рідкого палива або скрапленого газу;

тих, кому у попередній період субсидію призначили в розмірі 0,0 гривень.

У Мінсополітики звертають увагу на те, що навіть якщо ви подасте заяву в травні або червні, субсидія буде призначена з початку неопалювального періоду.

Як подати заяву на субсидію

Подати документи можна зручно будь-яким із таких способів: