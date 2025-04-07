Жилищная субсидия на неотапливаемый период: кому нужно повторно подать заявление
Большинству украинцев, которые получали жилищную субсидию в отопительный сезон, помощь будет переназначена автоматически. Это произойдет при условии, что в составе домохозяйства или в имущественном состоянии получателей не произошло изменений.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
В ведомстве отмечают, если изменения произошли, о них обязательно нужно сообщить Пенсионному фонду Украины (ПФУ) в течение 30 дней с момента их наступления. Иначе есть риск остаться без государственной помощи.
Кому нужно подать новое заявление
Однако существуют категории граждан, которым для назначения субсидии на неотапливаемый период (с мая) следует обязательно подать новое заявление и декларацию. Это касается:
- тех, кто арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые есть в составе домохозяйства;
- домохозяйств, претендующих на субсидию для приобретения твердого/жидкого топлива или сжиженного газа;
- тех, кому в предыдущий период субсидию назначили в размере 0,0 гривен.
В Минсополитики обращают внимание на то, что даже если вы подадите заявление в мае или июне, субсидия будет назначена с начала неотапливаемого периода.
Как подать заявление на субсидию
Подать документы можно удобно любым из следующих способов:
- лично или по почте - в сервисный центр ПФУ;
- онлайн - через портал электронных услуг ПФУ (опция "Заявление на жилищную субсидию или льготу");
- через приложение ПФУ или портал "Дія" ("Заявление на субсидию");
- в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- через уполномоченных лиц органов местного самоуправления.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что размер жилищных субсидий в Украине пересматривается дважды в год - в марте и августе. Это касается домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%. Перерасчет осуществляется автоматически, без необходимости обращения граждан. Если доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, размер субсидии соответственно меняется.
Напомним, в Украине, кроме государственных программ поддержки вынужденных переселенцев, действуют проекты международных организаций, которые оказывают помощь на аренду жилья. В частности, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев совместно с благотворительным фондом "Право на защиту" оказывают финансовую поддержку семьям ВПЛ для компенсации стоимости аренды жилья в течение шести месяцев.
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