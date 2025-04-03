Житло для ВПО: Шуляк розповіла про кількість виданих житлових сертифікатів в рамках "єВідновлення"

"Держава має всіляко підтримувати вимушених переселенців. Це і допомога ВПО з житлом, і соціалізація на новому місці проживання, і сприяння їхньому працевлаштуванню. Люди мають бути впевненими у найближчому майбутньому для себе і своїх родин. Тому завдання держави – знайти якомога більше інструментів для цієї підтримки", - наголосила Шуляк.

Вона нагадала, що раніше були проблеми з фінансуванням програми "єВідновлення". Зокрема, наприкінці 2024 року, коли у бюджет на 2025-й заклали лише 4 млрд гривень, при тому, що потреба для реалізації програми становить щонайменше 20 млрд на рік. Та згодом, у грудні минулого року, для фінансування "єВідновлення" на потреби переселенців вдалося спрямувати ще 15 млрд.

"Станом на початок квітня вже видано 6021 житловий сертифікат на суму 7 млрд 592 тисяч грн. Середня ціна сертифіката становить 1,3 млн грн. Фактично, половина коштів, які передбачені у держбюджеті на цей рік для видачі житлових сертифікатів ВПО, вже використані", - зазначила Шуляк.

Додамо, днями уряд ухвалив рішення про додаткове виділення 100 млн євро від Банку розвитку Європи на фінансування програми "єВідновлення". Кошти спрямують саме на відшкодування повністю знищеного житла – на житлові сертифікати.

"Ми постійно працюємо над пошуком додаткового фінансування для потреб програми. Так, Банк розвитку Ради Європи 2024-му році вже виділяв кошти на "єВідновлення". Завдяки цьому вдалося забезпечити фінансування програми на більше ніж 11 млрд гривень. Готовність донорів фінансувати ці потреби означає, що ми змогли переконати міжнародних партнерів у тому, що програма реалізується максимально прозоро і підзвітно. Тобто, що ці кошти використовуються за призначенням - для допомоги людям", - зазначила Шуляк.

Водночас, вона наголосила, що виділення коштів на "єВідновлення" для потреб ВПО не означає повне вирішення їх житлових проблем. Адже надзвичайно високий відсоток українських переселенців – люди, чиї зруйновані домівки знаходяться на тимчасово-окупованих територіях. Втім, скористатися програмою вони не можуть, оскільки уряд досі не розширив програму на цю категорію громадян.