Жилье для ВПЛ: Шуляк рассказала о количестве выданных жилищных сертификатов в рамках "єВідновлення"

"Государство должно всячески поддерживать вынужденных переселенцев. Это и помощь ВПЛ с жильем, и социализация на новом месте жительства, и содействие их трудоустройству. Люди должны быть уверены в ближайшем будущем для себя и своих семей. Поэтому задача государства - найти как можно больше инструментов для этой поддержки", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что ранее были проблемы с финансированием программы "єВідновлення". В частности, в конце 2024 года, когда в бюджет на 2025-й заложили лишь 4 млрд гривен, при том, что потребность для реализации программы составляет не менее 20 млрд в год. Но впоследствии, в декабре прошлого года, для финансирования "єВідновлення" на нужды переселенцев удалось направить еще 15 млрд.

"По состоянию на начало апреля уже выдан 6021 жилищный сертификат на сумму 7 млрд 592 тысяч грн. Средняя цена сертификата составляет 1,3 млн грн. Фактически, половина средств, предусмотренных в госбюджете на этот год для выдачи жилищных сертификатов ВПЛ, уже использованы", - отметила Шуляк.

Добавим, на днях правительство приняло решение о дополнительном выделении 100 млн евро от Банка развития Европы на финансирование программы "єВідновлення". Средства направят именно на возмещение полностью уничтоженного жилья - на жилищные сертификаты.

"Мы постоянно работаем над поиском дополнительного финансирования для нужд программы. Так, Банк развития Совета Европы в 2024-м году уже выделял средства на "єВідновлення". Благодаря этому удалось обеспечить финансирование программы на более чем 11 млрд гривен. Готовность доноров финансировать эти потребности означает, что мы смогли убедить международных партнеров в том, что программа реализуется максимально прозрачно и подотчетно. То есть, что эти средства используются по назначению - для помощи людям", - отметила Шуляк.

В то же время, она отметила, что выделение средств на "єВідновлення" для нужд ВПЛ не означает полное решение их жилищных проблем. Ведь чрезвычайно высокий процент украинских переселенцев - люди, чьи разрушенные дома находятся на временно-оккупированных территориях. Впрочем, воспользоваться программой они не могут, поскольку правительство до сих пор не расширило программу на эту категорию граждан.