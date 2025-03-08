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Житло у Варшаві. Скільки коштують квартири і де найвигідніші пропозиції: огляд ринку

Варшава, Субота 08 березня 2025 08:11
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Житло у Варшаві. Скільки коштують квартири і де найвигідніші пропозиції: огляд ринку Які ціни на житло у Варшаві (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

З початку року ціна на нерухомість у Варшаві впала на 120 злотих за 1 кв. м, що еквівалентно 0,79%. Зараз "квадрат" житла на вторинному ринку у середньому продають за 15 074 злотих.

РБК-Україна розповідає про те, скільки коштують квартири у Варшаві.

Як різниться ціна по районах

Вартість житла у Варшаві залишається однією із найвищих у Польщі, при цьому ціни на вторинному ринку за рік знизились на 2%.

Найдорожчі райони у Варшаві:

  • Середмістя - ціна 1 кв. м квартири тут становить 20 150 злотих, що на 5 076 злотих вище середньої ціни по місту в цілому. Тобто це на третину дорожче, ніж у більшості районах;
  • Віланув - "квадрат" житла продають за 17 312 злотих - на 2 238 злотих більше, ніж у решті міста;
  • Жолібозький район - середня ціна становить 17 294 злотих.

Найдешевші райони Варшави:

  • Весола - в середньому там "квадрат" продають за 11 044 злотих - на 4 030 злотих менше середньої ціни по місту;
  • Рембертув - ціна за "квадрат" 11 449 злотих. Це на 3 625 злотих менше середньої ціни по місту.
  • Białołęka - "квадрат" квартири коштує 12 283 злотих.​​​​​​

Житло у Варшаві. Скільки коштують квартири і де найвигідніші пропозиції: огляд ринкуЦіни на житло у Варшаві (скриншот ceny.szybko.pl)

Скільки зараз коштують квартири

На вартість житла впливає не лише район розташування, а й площа та якість ремонту. У Варшаві пропонують смарт-квартири від 26 "квадратів", однокімнатні квартири - від 30 "квадратів", двокімнатні - від 34 "квадратів", трикімнатні - від 47 "квадратів".

Середні ціни на квартири:

  • однокімнатна - 569 тисяч злотих (5 мільйонів 830 тисяч гривень);
  • двокімнатні - 799 тисяч злотих (8 мільйонів 186 тисяч гривень);
  • трикімнатні - 975 тисяч злотих (9 мільйонів 989 тисяч гривень).

У лютому 2025 року кількість активних пропозицій житла у Варшаві склала 12 752, що на 279 більше порівняно з попереднім місяцем. Найбільше пропозицій можна знайти в районі Мокотув - 1 928 активних оголошень. Найменший вибір квартир на продаж у Рембертуві - лише 50 активних оголошень.

У березні кількість доступних об’єктів нерухомості на ринку зросла на 2,24% порівняно з попереднім місяцем.

У середньому від моменту виставлення оголошення до продажу квартири проходить 111-114 днів.

Житло у Варшаві. Скільки коштують квартири і де найвигідніші пропозиції: огляд ринкуОголошення про продаж квартир у Варшаві (скриншот сайту otodom.pl)

Додамо, що у Варшаві зараз проживає близько 100 тисяч українців, які втекли від війни. Більшість із них поки орендує житло.

Читайте також про те, що у Києві за останні пів року знову підскочили ціни на всі види нерухомості, як на вторинному ринку, так і на первинному. Однокімнатні квартири подорожчали на 5%, дво- і трикімнатні - на 8%.

Раніше ми порівнювали вартість оренди у Києві та Варшаві, й ділились особливостями винаймання житло у польській столиці.

Під час підготовки матеріалу використали: Sonarhome.pl, Otodom.pl, Сeny.szybko.pl.

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