Житло у Рівному рекордно подорожчало. Скільки тепер коштують квартири

Скільки коштує житло на вторинці

Найбільше за пів року зросли ціни на однокімнатні квартири - на 17%. Тепер вони коштують 50 тисяч доларів.

Двокімнатні подорожчали на 10%, зараз їх продають за 64 тисяч доларів, а вартість трикімнатних не змінилась, вони коштують 72 тисячі доларів.

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Рівному треба відкладати всю зарплату протягом 8 років, на двокімнатну - 10,3 року, трикімнатну - 11,5 року.

Додамо, що ціни на нерухомість у Рівному почали стрімко рости торік. Зараз воно на п'ятому місці за найвищою вартістю житла в Україні, дорожче лише в Києві, Львові, Ужгороді та Чернівцях.

Ціни на вторинному ринку Рівного (скриншот)

Які ціни у новобудовах

За пів року ціни у новобудовах Рівного зросли на 8% у валюті. В середньому тепер "квадрат" продають за 970 доларів.

Вартість кв. м на первинці:

комфорт - 880 доларів;

економ - 900 доларів;

бізнес - 1000 доларів;

преміум - 1220 доларів.

Зараз у продажі 58 черг ЖК. 20 забудовників надає розтермінування, у 13 можна купити житло за іпотечною програмою "єОселя". Темпи зведення житла у місті майже вп'ятеро менші, ніж торік.

Ціни на первинному ринку (скриншот)

Яка вартість оренди у місті

Вартість оренди у місті залишається відносно стабільною. За останні пів року подорожчали тільки однокімнатні квартири на 4%. Зараз їх здають за 12 тисяч гривень. Стільки ж коштують двокімнатні, ціна на них не змінилась. Даних про трикімнатні квартири - нема.

В середньому на оренду квартири у Рівному містяни витрачають 55% зарплати.

Ціни на оренду квартир у Рівному (скриншот)