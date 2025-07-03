Житло у Рівному рекордно подорожчало. Скільки тепер коштують квартири

Ціни на нерухомість на вторинному ринку у Рівному підскочили на рекордні 10-17% у валюті, залежно від виду житла. Вартість у новобудовах теж зросла - на 8%. Зараз Рівне входить у п'ятірку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Найбільше за пів року зросли ціни на однокімнатні квартири - на 17%. Тепер вони коштують 50 тисяч доларів.
Двокімнатні подорожчали на 10%, зараз їх продають за 64 тисяч доларів, а вартість трикімнатних не змінилась, вони коштують 72 тисячі доларів.
В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Рівному треба відкладати всю зарплату протягом 8 років, на двокімнатну - 10,3 року, трикімнатну - 11,5 року.
Додамо, що ціни на нерухомість у Рівному почали стрімко рости торік. Зараз воно на п'ятому місці за найвищою вартістю житла в Україні, дорожче лише в Києві, Львові, Ужгороді та Чернівцях.
За пів року ціни у новобудовах Рівного зросли на 8% у валюті. В середньому тепер "квадрат" продають за 970 доларів.
Вартість кв. м на первинці:
Зараз у продажі 58 черг ЖК. 20 забудовників надає розтермінування, у 13 можна купити житло за іпотечною програмою "єОселя". Темпи зведення житла у місті майже вп'ятеро менші, ніж торік.
Вартість оренди у місті залишається відносно стабільною. За останні пів року подорожчали тільки однокімнатні квартири на 4%. Зараз їх здають за 12 тисяч гривень. Стільки ж коштують двокімнатні, ціна на них не змінилась. Даних про трикімнатні квартири - нема.
В середньому на оренду квартири у Рівному містяни витрачають 55% зарплати.
Раніше ми писали про те, що ціни на нерухомість у Запоріжжі продовжують падати. За останні пів року на вторинному ринку вони знизились ще на 1-3%, а на первинці - на 6%. Зараз Запоріжжя входить у трійку міст із найдешевшим житлом.
Читайте також про те, що вартість нерухомості на вторинному ринку у Дніпрі підскочила на 5-10% у валюті за пів року, залежно від виду житла. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.