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Вартість житла обвалюється. За стільки зараз можна купити квартиру у Запоріжжі

Запоріжжя, Середа 02 липня 2025 11:52
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Вартість житла обвалюється. За стільки зараз можна купити квартиру у Запоріжжі Скільки коштує житло у Запоріжжя (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ціни на нерухомість у Запоріжжі продовжують падати. За останні пів року на вторинному ринку вони знизились ще на 1-3%, а на первинці - на 6%. Зараз Запоріжжя входить у трійку міст із найдешевшим житлом.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Що відбувається на вторинному ринку

Найбільше у Запоріжжі подешевшали однокімнатні квартири - на 3% у валюті за пів року. Зараз вони в середньому коштують 17 тисяч доларів. Це лише на 1 тисячу доларів дорожче, ніж у Херсоні - місті із найдешевшою нерухомістю, станом на зараз.

Двокімнатні квартири у Запоріжжі впали у ціні на 1%. Тепер їх продають за 24 тисячі доларів, хоча на ринку також можна знайти чимало пропозицій, вартістю 15-20 тисяч доларів.

Трикімнатні квартири у місті подорожчали на 6%. Зараз їхня середня вартість становить 35 тисяч доларів, при цьому на ринку є варіанти і за 20-30 тисяч доларів.

В середньому зараз, щоб купити однокімнатну квартиру у Запоріжжі треба відкладати усю зарплату за 3 роки, двокімнатну - 4,1 року, трикімнатну - 6,2 року.

Вартість житла обвалюється. За стільки зараз можна купити квартиру у ЗапоріжжіЦіни на вторинному ринку у Запоріжжі (скриншот)

Що з цінами на первинці

Первинний ринок у Запоріжжі теж обвалюється. За останні пів року вартість "квадрату" у новобудовах знизилась на 6%. Зараз середня ціна становить 610 доларів, але остаточна вартість залежить від класу новобудови.

Ціни на первинці:

  • бізнес - 570 доларів;
  • преміум - 600 доларів;
  • економ - 610 доларів;
  • комфорт - 670 доларів.

Зараз у продажу 15 черг ЖК. 6 забудовників пропонують покупцям розтермінування, 5 - іпотеку "єОселя", 1 - кредит.

Зазначимо, що темпи зведення житла у Запоріжжі зараз учетверо нижні, ніж торік.

Вартість житла обвалюється. За стільки зараз можна купити квартиру у ЗапоріжжіЦіни на первинному ринку (скриншот)

Яка вартість оренди

Ціни на однокімнатні квартири залишились без змін. В середньому їх здають за 5 тисяч гривень. Втім, двокімнатні подорожчали аж на 17% за пів року. Тепер вони коштують 7 тисяч гривень на місяць. Вартість трикімнатних - не змінилась, в середньому за їх оренду доведеться заплатити 10 тисяч гривень.

Дані ЛУН показують, що на оренду у Запоріжжі йде до 25% зарплати містян.

Вартість житла обвалюється. За стільки зараз можна купити квартиру у ЗапоріжжіЦіни на оренду у Запоріжжі (скриншот)

Читайте також про те, що вартість нерухомості на вторинному ринку у Дніпрі підскочила на 5-10% у валюті за пів року, залежно від виду житла. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.

Раніше ми писали про те, що вартість житла у Сумах також зросла за пів року. Однокімнатні квартири подорожчали на 15%, двокімнатні - на 2%, трикімнатні не змінились у ціні. Квадратні метри на первинному ринку не подорожчали.

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Запоріжжя Квартири Ціни в Україні
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