Житло продається швидко. Скільки коштують квартири у Дніпрі та як змінилися ціни

Яка ситуація на ринку житла у Дніпрі

Попри складну економічну ситуацію через війну, ринок нерухомості у Дніпрі живий, і квартири купують. Хоча не в таких обсягах, як у 2021 році. Більшість квартир у Дніпрі купують саме місцеві жителі, а не переселенці, каже у коментарі РБК-Україна Ірина Громова, фахівець із підбору нерухомості з агентства "Авангард".

“За статистикою нашої агенції, сьогодні відсотків 70% нерухомості у Дніпрі купують місцеві. Вони часто хочуть змінити метраж. Наприклад, продають велику трикімнатну та купують однокімнатні. На однокімнатні попит високий завжди. Якщо продавець на вторинному ринку правильно виставив ціну, не сильно її завищив, квартира продається швидко”, — розповідає фахівець.

Ціни на житло у новобудовах Дніпра за рік впали відсотків на 30%, зауважує вона. Спад цін торкнувся всіх категорій квартир.

“Якщо раніше, наприклад, у ЖК “Панорама” не можна було купити житло дешевше 1500 доларів за квадратний метр – такі були ціни за повністю готову квартиру з ремонтом та побутовою технікою – то зараз її можна купити вже за 1280. При цьому трикімнатну продати зазвичай складніше – так було завжди. А ось однокімнатні – дуже ходові”, – додає Ірина Громова.

Вигідні кредити. Квартири часто купують військові

Майже всі, хто купує житло у Дніпрі, цікавляться іпотечним кредитуванням. З 1 жовтня минулого року запрацювала програма єОселя: придбати житло під вигідні 3% річних з 1 жовтня можуть військовослужбовці, правоохоронці, медичні працівники, педагоги та науковці, а також внутрішньо переміщені особи.

Також претендувати на іпотеку можуть ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни.

Фото: На 2023 рік Мінекономіки запланувало профінансувати 12-15 тисяч іпотечних кредитів (river-park.dp.ua)

Для решти всіх категорій громадян з 1 січня 2023 року діє ставка 7%. Стандартний стартовий внесок має становити 20% оцінної вартості обраного житла. Термін виплат – від 1 до 20 років. На 2023 рік Мінекономіки запланувало профінансувати 12-15 тисяч іпотечних кредитів. Часто таке житло у Дніпрі купують військові, каже ріелтор.

“Через таку можливість взяти вигідний кредит у багатьох з'явилося бажання купувати великі площі житла. Тоді їх легко виплатити. До такої програми кредитування великий інтерес”, — розповідає співрозмовниця.

Також іпотеку на житло 3% видають переселенцям. Вони стоять у черзі, і коли настає час, їх сповіщають про таку можливість. Там теж є низка вимог. Наприклад, будинок має бути не старше 10 років.

“У мене була клієнтка, якій я шукала квартиру нещодавно. Щоправда, вона стояла в черзі аж з 2014 року. Свого часу виїхала з Донецька до Дніпра, весь цей час винаймала житло, а коли настала черга, вирішила брати вже своє”, — згадує рієлтор.

Дешевше, ніж в оголошеннях. Скільки коштують квартири на "вторинці"

У січні продаж квартир у Дніпрі побільшало, кажуть в агентстві “Авангард”. Навіть у порівнянні з листопадом-груднем продажі активно зростають. Ірина Громова вважає, що це не випадковість, а загальна тенденція.

“Одні ставлять собі за мету продати квартиру, іншим потрібно купити. Щоб продати, люди суттєво знижують ціну. Причому ціни на оголошеннях на сайтах не відображають ринку: насправді житло продають дешевше, часто навіть на 20%. Реальна ціна, за яку продано квартиру, — ця інформація залишається закритою в агентствах нерухомості", — розповідає ріелтор.

На "вторинці" ціни відрізняються не тільки районами, а й залежно від стану житла, чи потрібно там робити ремонт, змінювати комунікації або можна відразу заїжджати й жити.

“Наприклад, тисячу доларів за квадратний метр поставили ціну за квартиру, яку я допомогла продати нещодавно. У хорошому районі, в хрущовці на перетині Титова та Поля, площею 31,5 метра, з окремою спальнею з балконом та кухнею-вітальнею, великим санвузлом", — наводить приклад фахівець.

Приклади цін на квартири на вторинному ринку в Дніпрі:

Скільки коштують квартири у новобудовах Дніпра

Ціни відрізняються залежно від району, від класу житла (економ, бізнес, комфорт тощо). Чим більша площа, тим ціна за метр нижча.

“У центрі Дніпра середня ціна на квартири – тисяча доларів за квадратний метр. Але це дуже усереднений показник, бо є житло і за 700 доларів у квартирі під ремонт, а хтось продає квартири по 1200 чи 1300 за метр у вже зданому будинку з повністю готовим ремонтом”, – розповідає Ірина Громова.

Приклади цін на квартири в новобудовах Дніпра:

ЖК Barvy: від 630 доларів за квадратний метр (25200 грн);

ЖК Promenade: від 880 доларів (32659 грн);

ЖК Respect Hall: від 1300 доларів (48689 грн);

ЖК Космос: від 1050 доларів (39326 грн);

ЖК Лівобережний: від 800 доларів (29963 грн).

Квартири в новобудовах, які здані в експлуатацію (продаж від власника):