Жилье продается быстро. Сколько стоят квартиры в Днепре и как изменились цены

Какая ситуация на рынке жилья в Днепре

Вопреки сложной экономической ситуации из-за войны, рынок недвижимости в Днепре живой, и квартиры покупают. Хотя не в таких объемах, как в том же 2021 году. Большинство квартир в Днепре покупают именно местные жители, а не переселенцы, говорит в комментарии РБК-Украина Ирина Громова, специалист по подбору недвижимости из агентства “Авангард”.

“По статистике нашего агентства, сегодня процентов 70% недвижимости в Днепре покупают местные. Они часто хотят поменять метраж. Например, продают большую трехкомнатную и покупают однокомнатные. На однокомнатные спрос высокий всегда. Если продавец на вторичном рынке правильно выставил цену, не сильно ее завысил, то квартира продается быстро”, — рассказывает специалист.

Цены на жилье в новостройках Днепра за год упали процентов на 30%, замечает она. Спад цен коснулся всех категорий квартир.

“Если раньше, к примеру, в ЖК “Панорама” нельзя было купить жилье дешевле 1500 долларов за квадратный метр — такие были цены за полностью готовую квартиру с ремонтом и бытовой техникой — то сейчас ее можно купить уже за 1280. При этом трехкомнатную продать обычно сложнее - так было всегда. А вот однокомнатные — очень ходовые”, — добавляет Ирина Громова.

Выгодные кредиты. Квартиры часто покупают военные

Почти все, кто покупает жилье в Днепре, интересуются ипотечным кредитованием. С 1 октября прошлого года заработала программа єОселя: приобрести жилье под выгодные 3% годовых с 1 октября могут военнослужащие, правоохранители, медицинские работники, педагоги и ученые, а также внутренне перемещенные лица.

Также претендовать на ипотеку могут ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны.

Фото: На 2023 год Минэкономики запланировало профинансировать 12 –15 тысяч ипотечных кредитов (river-park.dp.ua)

Для всех остальных категорий граждан с 1 января 2023 года действует ставка 7%. Стандартный стартовый взнос должен составлять 20% оценочной стоимости выбранного жилья. Срок выплат – от 1 до 20 лет. На 2023 год Минэкономики запланировало профинансировать 12 –15 тысяч ипотечных кредитов. Часто такое жилье в Днепре покупают военные, говорит риелтор.

“Из-за такой возможности взять выгодный кредит у многих появилось желание покупать большие площади жилья. Тогда их легче выплатить. К такой программе кредитования — большой интерес”, — рассказывает собеседница.

Также ипотеку на жилье 3% выдают и переселенцам. Они стоят в очереди, и когда приходит время, их извещают о такой возможности. Там тоже есть ряд требований. Например, дом должен быть не старше 10 лет.

“У меня была клиентка, которой я искала квартиру недавно. Правда она стояла в очереди аж с 2014 года. В свое время уехала из Донецка в Днепр, все это время снимала жилье, а когда подошла очередь, решила брать уже свое”, — вспоминает риелтор.

Дешевле, чем в объявлениях. Сколько стоят квартиры на "вторичке"

В январе продаж квартир в Днепре стало больше, говорят в агентстве “Авангард”. Даже в сравнении с ноябрем-декабрем продажи активно растут. Ирина Громова считает, что это не случайность, а всеобщая тенденция.

“Одни ставят себе цель продать квартиру, другим нужно купить. Чтобы продать, люди существенно снижают цену. Причем цены в объявлениях на сайтах не отображают рынка: на деле жилье продают дешевле, часто даже на 20%. Реальная цена, за которую продана квартира — эта информация остается закрытой в агентствах по недвижимости”, — рассказывает риелтор.

На "вторичке" цены отличаются не только по районам, а и в зависимости от состояния жилья, нужно ли там делать ремонт, менять коммуникации или можно сразу заезжать и жить.

"Например, тысячу долларов за квадратный метр поставили цену за квартиру, которую я помогла продать недавно. В хорошем районе, в хрущевке на пересечении Титова и Поля, площадью 31,5 метра, с отдельной спальней с балконом и кухней-гостинной, большим санузлом”, — приводит пример специалист.

Примеры цен на квартиры на вторичке в Днепре:

Сколько стоят квартиры в новостройках Днепра

Цены отличаются в зависимости от района, от класса жилья (эконом, бизнес, комфорт и так далее). Чем больше площадь, тем цена за метр ниже.

“В центре Днепра средняя цена на квартиры - тысяча долларов за квадратный метр. Но это очень усредненный показатель, потому что есть жилье и за 700 долларов в квартире под ремонт, а кто-то продает квартиры по 1200 или 1300 за метр в уже сданном доме с полностью готовым ремонтом”, — рассказывает Ирина Громова.

Примеры цен на квартиры в новостройках Днепра:

ЖК Barvy: от 630 долларов за квадратный метр (25 200 грн);

ЖК Promenade: от 880 долларов (32 659 грн);

ЖК Respect Hall: от 1300 долларов (48 689 грн);

ЖК Космос: от 1050 долларов (39 326 грн);

ЖК Левобережный: от 800 долларов (29 963 грн).

Квартиры в новостройках, которые сданы в эксплуатацию (продажа от владельца):