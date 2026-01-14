Житло у передмісті Києва: скільки зараз коштують квартири і де найвигідніше купувати

Нерухомість під Києвом продовжує дорожчати, і розрив між найдорожчими та найдоступнішими містечками лише зростає. Найвищі ціни традиційно фіксують у Софіївській Борщагівці - вона "обігнала" за вартістю житла два райони столиці.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Найдорожчим житлом на околицях Києва залишається Софіївська Борщагівка. Її перевагою є продумана інфраструктура та гарна транспортна розв'язка.
Середні ціни на житло на вторинному ринку:
Трішки доступнішою є Петропавлівська Борщагівка. В середньому тут житло продають за:
У трійку міст-супутників Києва із найдорожчою нерухомістю входить Вишневе. Середні ціни на житло:
Практично аналогічні ціни у Броварах:
Додамо, що ціни на житло у цих містечках навіть вищі, ніж у деяких районах Києва, зокрема Деснянському та Святошинському.
Найдешевшим на околицях Києва залишається житло у Гостомелі, де ціни більш як вдвічі нижчі за середні у столиці. Зараз у цьому містечку нерухомість коштує:
Також трійку лідерів із найнижчими цінами на нерухомість під Києвом входять Буча та Ірпінь. У Бучі можна купити:
Середні ціни в Ірпені:
Середні ціни на житло у Києві на вторинному ринку (скриншот)
