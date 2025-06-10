ua en ru
Вт, 10 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жилье без кредита. Сколько лет надо откладывать, чтобы купить однокомнатную квартиру

Вторник 10 июня 2025 16:15
UA EN RU
Жилье без кредита. Сколько лет надо откладывать, чтобы купить однокомнатную квартиру За сколько лет можно отложить на однокомнатную квартиру (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Собственное жилье - одна из самых мощных мотиваций для многих украинцев. Но реалии такие, что в разных городах времени на накопление требуется очень разное: от трех до почти десяти лет.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, за сколько лет украинцы могут отложить на однокомнатную квартиру.

Сколько лет надо откладывать на однокомнатную квартиру

Быстрее всего заработать на однокомнатную квартиру в Запорожье, для этого придется откладывать всю зарплату в течение 3 лет. В среднем такое жилье там стоит 17 тысяч долларов.

Чтобы приобрести однокомнатную квартиру Николаеве и Харькове, нужно будет зарабатывать в течение 3,5 лет. Там жилье в среднем продают за 20 и 22 тысячи долларов, соответственно.

За 4 с половиной года можно заработать на однокомнатную квартиру в Сумах, там средняя стоимость 23 тысячи долларов. Цена за последние полгода подскочила на 15% в валюте.

Жилье без кредита. Сколько лет надо откладывать, чтобы купить однокомнатную квартируСколько лет украинцам надо откладывать на однокомнатную квартиру (скриншот)

Дольше всего откладывать на однокомнатную квартиру в Ужгороде, на это уйдет 9,1 года. Средняя стоимость жилья там составляет 64 100 долларов.

Во Львове можно заработать на квартиру за 8,8 года, если откладывать всю зарплату. Такое жилье в городе стоит 64 900 долларов, при этом цена остается стабильной в течение последних полгода.

На однокомнатную квартиру в Ровно можно отложить за 7,9 года. Там средняя цена составляет 50 тысяч долларов.

В столице придется откладывать всю зарплату за 7,8 года, чтобы насобирать на квартиру, стоимостью 65 тысяч долларов. Столько же времени нужно и в Черновцах и Житомире, там такое жилье в среднем продают за 52 900 и 45 000 долларов, соответственно.

Ранее мы писали о том, что первичный рынок недвижимости понемногу адаптируется к военным вызовам: за первый квартал в Украине сдали на 3 тысячи новых квартир больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Вместе с тем цены на "квадратные метры" идут вверх.

Читайте также о том, что цены на вторичном рынке недвижимости Украины продолжают расти, в некоторых городах они подскочили более чем на 10% за полгода. Рекордсменом снова стал Ужгород - здесь однокомнатные квартиры подорожали на 19% в валюте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье
NEWS
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
DAILY
За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки: интервью с образовательным омбудсменом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина За границу выезжают не только 17-летние парни, но и девушки: интервью с образовательным омбудсменом